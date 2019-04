Voz 1646

00:00

de ya esté de vacaciones y nosotros pues aquí de guardia para contarles por ejemplo que el debate acerca del debate se ha convertido en una nueva oportunidad para no debatir sobre los asuntos que de varia deberían debatirse en el debate vale igual no me explicado muy claramente pero les aseguro que ellos nuestros representantes los políticos tampoco lo han hecho aún no nos ha quedado claro si habrá un debate habrá dos debates no habrá ninguno au al final se jugará a doble partido quedan sólo diez días para las elecciones y cada día que pasa cada uno es una nueva oportunidad perdida para discutir sobre lo verdaderamente importante seguramente tendríamos que empezar a plantearnos seriamente la posibilidad de estudiar el efecto que tiene sobre nuestra salud democrática consumir de forma involuntaria muchas veces determinados mensajes políticos pero por ahora vamos a centrarnos en las consecuencias de lo que sí elegimos tragar Nos hace solamente unos días Nos despertamos escuchando en la radio y leyenda también en la prensa un titular alarmante comer mal mata más que el tabaco era la conclusión de un estudio publicado por la revista médica The Lancet gana siempre hay que decir la prestigiosa revista médica The Lancet según ese estudio la alimentación desequilibrada está relacionada con once millones de muertes anuales en el mundo una de cada cinco es decir la mala alimentación mata a cuatro millones de personas más al año que uno de los grandes enemigos identificados de nuestra salud que es el tabaco la buena noticia es que nuestro país es el tercero del mundo con menos muertes por esta causa la mala que las torrijas no están entre las razones de esa buena cifra en Semana Santa también la digestión va por dentro Juan Llorca muy buenos días muy buenos días Pablo qué tal muy bien Juan eh como ustedes ya saben es nuestro profeta de la buena alimentación lo es un enviado una especie enviado para hacernos ver la luz en el a veces complejo mundo de la comida saludar aunque seguramente no debería ser tan complejo y Juan hablando de luz porque siempre es tan fría la luz de las cocinas