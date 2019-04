Las noticias de Castilla y León, 10:02 (18/04/2019)

Voz 3

00:36

la mente es por el tema de la Semana Santa ellos tienen es es algo en lo que estamos todos más más nuestra bajando porque probablemente en un futuro pues tengamos que ir a una línea de buscar esas medidas aperturas en Valladolid por ejemplo pues el domingo por el juez todavía tendría sentido el jueves todo el día pues a lo mejor no no lo no tiene tanto porque nosotros tenemos que consideraron poco también los intereses de los trabajadores muchos cofrades lo mismo que el día el domingo no tiene ningún sentido es umbría que ha puesto hoy a la Junta de Castilla y León que no tiene no tiene ningún fundamento que el último día en el domingo S sea ese se abran las tiendas sin embargo el jueves sí que es un es un tema que se podría se podría optar por la apertura sobre todo después pues la mañana