Las noticias de Asturias, 10:02 (18/04/2019)

la candidata del Partido Popular a la presidencia del Principado Theresa May da cierra su equipo con afines y con sólo dos de los actuales diputados regionales Gloria Martínez en el número seis y Matías Rodríguez más atrás en el número ocho con número con el número dos maquillada ha colocado a la concejala de Avilés y secretaria general de Nuevas Generaciones Reyes le a la que siguen el portavoz del partido en el Ayuntamiento de Gijón Pablo González el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Asturias Pablo Álvarez expire Beatriz Collado portavoz del grupo municipal en Siero y presidenta del Partido Popular si quieren ser la circunscripción oriental la encabeza el ex exalcalde de Villaviciosa y ex diputado regional José Figueres en la occidental Álvaro Queipo presidente del PP de Castropol portavoz de la campaña de Theresa May da también el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Oviedo Alfredo Castelli ha presentado su lista para el próximo veintiséis de mayo se confirma como número dos a Mario Arias actualmente senador mientras que sólo repiten dos de los concejales populares en esta legislatura Covadonga Díaz en el puesto cinco y Gerard Antúnez más atrás en el puesto ocho como número tres Concepción Méndez procuradora y la que fuera mano derecha de cantería en el centro asturiano entre los independientes en puestos de salida también destaca la presencia del economista Javier Cuesta José Ramón Prado que fue director general de Deportes y Juventud del Principado o el ex presidente de Hostelería de Asturias Alfredo García Quintana una candidatura muy potente renovada según Alfredo Castelli