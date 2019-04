Las noticias de Asturias, 11:03 (18/04/2019)

efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado tuvieron que extinguir esta noche un incendio declarado en un edificio de cinco plantas situado en la barriada de cocinas en Riaño Langreo el fuego calcinó las cajas de contadores situados en el bajo del edificio y por precaución debido al humo generado por el incendios evacuaron seis viviendas de las tres primeras plantas en el cuarto y quinto no vivía ningún vecino en total se desalojos seis de las diez viviendas el equipo médico de la UVI móvil de Langreo atendió a dos personas por inhalación de humo que fueron dadas de alta in situ tras revisar todo el inmueble a las dos y cuarto de la madrugada los bomberos autorizaron el regreso a sus casas de los vecinos que habían sido evacuados de procesiones en Oviedo esta tarde noche tendrá lugar en Oviedo la de la hermandad de Jesús Cautivo que incluye el rito del indulto el único en Asturias este año el Gobierno ha indultado a un recluso del centro penitenciario de Asturias condenado a seis años de cárcel por un delito de tráfico de drogas escuchamos a José Salinas el hermano mayor de la cofradía

Voz 1746

01:01

en el momento que me he enterado hiló comunicado en la Junta de de de la Hermandad todo el mundo sea alegrado estaba haciendo una fiesta por qué porque el año pasado no nos fue concebido este año le han dado el chaval está enormemente contento la familia lo mismo estar soltero pero no tienen una pareja cuando el comunicado los gritos de la pareja pues seguían con el teléfono