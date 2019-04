la Junta Electoral considera que el Ayuntamiento de Madrid vulneró la Ley Electoral al hacer campaña vía Twitter la denuncia contra el Consistorio la presento ciudadanos más detalles Carolina Gómez si la denuncia de la formación naranja Se refería varios tuits uno con fecha de once de abril en el que el Consistorio presumía de haber invertido más de veinte millones de euros en el Parque Tecnológico de Valdemingómez y otro del diez de abril sobre el aumento del parque público de vivienda que ha hecho la EMVS la Junta Electoral de Madrid concluye en ese oficio al que ha tenido acceso la agencia Europa Press que el consistorio estaba haciendo campaña algo que prohibe el artículo cincuenta punto dos de la Ley Electoral el Ayuntamiento ya retiró esos tuits cuando Ciudadanos presentó la denuncia el PP de Arganda denuncia también este jueves que han desaparecido prácticamente todas las pancartas electorales que el partido colocó el lunes de cara a las elecciones municipales en la localidad en los espacios habilitados por la Junta Electoral de nuevo problemas de vuelta a la capital en el centro de primera acogida de menores de Hortaleza una trabajadora ha vuelto a sufrir una agresión por parte de uno de los internos cuando trataba de mediar en una pelea la educadora delegada sindical de CSIF insiste en la falta de recursos en el centro de tiempo

Voz 4

01:16

los que menos tienen la culpa son menores sea eso lo tengo que es más claro es verdad que tenemos un grupo de chicos muy conflictivos pero bueno la situación que provoca sobre todo este es que tenemos en las mismas a mí lo que me ha creado es sentirme muy vulnerable que provoca miedo se la situación que llevamos arrastrando legal de tres años y medio de accionamiento no no tiene una respuesta debe