Escucha las noticias de las 12:00 (18/04/2019)

bon día el Ayuntamiento de L'Hospitalet del Llobregat y al consejero del Interior Mickeal Book confirman que la familia dominicana que vivía en el piso donde se ha originado este incendio mortal no tenía la luz pinchada y pagaba regularmente el alquiler del piso atribuyen el origen del fuego a un accidente por la sobrecarga de un enchufe

no era un pienso culpas era un piso absolutamente Eritrea no

el interior del piso no hay ningún otro elemento que destaca acapara

veis en Ataquines sentido La Coruña ahí en Palencia hay diez kilómetros de tráfico muy intenso en la A62 en Dueñas sentido Portugal además tráfico muy intenso en la provincia de Toledo en la A cuatro en sentido may Córdoba en cinco en varios tramos también en sentido Badajoz en Cuenca la A tres en Tarancón y Belinchón sentido Valencia en Ciudad Real la a cuatro en Madridejos Manzanares Valdepeñas todo sentido Córdoba también esa misma cuatro en Jaén en Santa Elena hasta la Carolina dirección también sur en Valencia en la A tres en Chiva sentido Madrid la entrada a la capital del Turia en Ribarroja de Turia además tengan mucha precaución porque la lluvia está siendo compañera de viaje en esta mañana de Jueves Santo

pues paciencia como ven muchos problemas y en Portugal la mitad de las gasolineras del país no tienen combustible los transportistas han llegado un acuerdo ya con el Gobierno levantan la huelga pero quedó todavía van a pasar días hasta que se recupere la normalidad de las estaciones de servicio informa desde Lisboa Aitor Hernández

tras tres horas de negociaciones el Ejecutivo luso ha conseguido llegar a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Transportistas de Mercancías Peligrosas para poner fin a la huelga que ha paralizado Portugal y afectado el arranque de las vacaciones de Semana Santa en el país vecino en estos cuatro días de huelga Portugal Se ha quedado casi sin combustible más de la mitad de las eso lineas del país vecino están secas y la falta de carburante en los aeropuertos lusos ha obligado a aviones procedentes de Lisboa y faro hacer escala en Sevilla y Santiago de Compostela para repostar aunque la huelga ha terminado las autoridades señalan que ese podría tardar varios días en volver a la normalidad los transportistas comenzarán a abastecer las gasolineras esta tarde pero no llegarán a todas hasta el martes que viene

siguen en el aire todas las posibilidades Pedro Sánchez mantiene su idea de acudir solo al del ente público pero el martes veintitrés cuando tiene la agenda libre y no de momento el XXII fecha fijada por Televisión Española que ayer de analizaba la posibilidad de celebrarlo otro día si los partidos se ponen de acuerdo Atresmedia defendió defiende su debate del XXIII mientras la presión desde las filas populares y desde Ciudadanos continúa Rivera y Casado están dispuestos a celebrar ambos debates pero no con un sustituto del líder socialista el presidente del PP centra hoy su campaña en Extremadura en una jornada algo descafeinada descansan Pablo Iglesias y Albert Rivera Pedro Sánchez visita a Cataluña aunque no se esperan declaraciones hasta el encuentro que protagonizará esta tarde en Madrid