PP:"Pablo Casado ofrece un futuro de estabilidad y convivencia"

Voz 3 00:16 porque es el único partido yo creo que puede dar estabilidad a este país en un momento muy complicado tanto a nivel institucional como a nivel económico

Voz 2 00:30 es una raza muy clara y es que en estos momentos y España tienen presidente el presidente Sánchez tiene una alternativa ISS el presidente casado y el presidente Casado representa la posibilidad de gobernar España en una convivencia desde los principios constitucionales con un bloque constitucionalista y eso es una garantía frente a la amenaza que representa Sánchez cuyos socios serían el populismo de la mano de Pablo Iglesias el independentismo de la paz de la mano de Torra y además los cómplices de ETA de la mano de Otegi

Voz 1 01:07 en cómo llevan la campaña porque Cuca Gamarra además de otras alcaldesa Ana Lourdes González además de candidatos presenta al Parlamento

Voz 4 01:15 pues yo creo que ahí estamos los dos

Voz 1 01:16 las separará los actos de Cannes

Voz 5 01:19 España con los actos que tenemos cada una con nuestras responsabilidades y haciendo un esfuerzo importante pero yo creo que es necesario en estos momentos para llegar a todos los puntos de de nuestra comunidad pues sí

Voz 2 01:30 n durmiendo muy poco y sobre todo esforzándose y trabajando trabajando y trabajando mucho no pero bueno el y creo que lo llevamos bastante bien y con muchas fuerzas muchas energías y muchas ganas de seguir recorriendo La Rioja

Voz 1 01:42 bueno oye además el Partido Popular ha presentado esta mañana a sus sus propuestas en materia de discapacidad no por donde pasan esas propuestas así ideas para afrontar este

Voz 2 01:51 este asunto bueno hay que recordar además que estas zonas en las generales que las que un millón de españoles van a van a poder votar eso españoles van a poder votar allí son personas con otras capacidades que hasta el momento no podían no podían hacerlo de qué estamos hablando cuando hablamos sobre todo en el ámbito de la discapacidad del reconocimiento de la autonomía personal de todas las personas que tienen otras capacidades para ello es fundamental el empleo de una de las propuestas que el Partido Popular lleva es esa una Ley de Protección Integral también a las persona para buscar las personas con discapacidad enfocada hacia la inserción laboral sabes hemos defendemos que el principal vehículo de incluso de inclusión de igualdad de oportunidades es el empleo y sobre todo hay que promover lo allí donde hay más dificultades y esas son las personas con discapacidad cuando gobierna el Partido Popular y sobre todo analizando el último Gobierno de Rajoy hemos sido capaces de crear doscientos cincuenta mil puestos de trabajo para personas con discapacidad y eso significa oportunidades inclusión de un país mejor

Voz 1 02:58 en a Luis González Cuca Gamarra están insistiendo ustedes mucho durante esa campaña electoral en la familia de hecho Pablo Casado hace unos días proponía la creación de un Ministerio de la Familia cuáles son las ideas las medidas o cómo se articulará ese futuro ministerio de la de la familia pues

Voz 2 03:14 sobre todo el el Partido Popular es el único partido de los que nos presentamos a estas elecciones que presenta un programa serio

Voz 1 03:23 políticas de familia y sobre todo

Voz 2 03:25 pone en la primera línea de la agenda política por qué porque para nosotros un país cohesionado un país solidario es aquel que se sustenta sobre las familias españolas ir desde ese planteamiento nuestras propuestas el compromiso del Partido Popular de Pablo Casado con los españoles es un ministerio para que para que desde ese Ministerio Icon una ley la ley de apoyo a la maternidad a la familia ya la conciliación se permita tener unas políticas transversales en todos los ámbitos que garanticen que en España nazcan niños por tanto tengamos familias más fuertes para que eso pueda ocurrir necesitamos una protección especial a la maternidad desde ahí lo que se plantean son nuevas ayudas en el ámbito del empleo de la vivienda de él los impuestos y en materia tributaria consiguiendo dotar a las familias españolas de más recursos económicos que garanticen que puedan tener hijos como quieren las familias españolas porque así lo manifiestan ir una impone importante incidencia también en las políticas de conciliación dentro de esas políticas de conciliación yo quiero destacar una que es fundamental es la educación infantil de cero a tres años alcanzando la gratuidad en los próximos en los próximos cuatro años de la mano de las cuatro administraciones públicas

Voz 1 04:43 otra de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa en esta campaña libertad y seguridad decía además creo que era Ana Lourdes González que eran dos señas de identidad el Partido Popular cuáles son las ideas que tiene en este terreno el Partido Popular cuáles son las propuestas

Voz 5 04:55 pues nosotros en ese sentido yo el otro día lo planteábamos y que creemos que la prisión permanente revisable tiene que estar ahí es algo que da seguridad y en ese sentido lo que vamos a hacer ya lo hicimos antes ampliar algunos de los de los casos que había y en este caso lo seguiremos haciendo vamos ampliar y a otros casos como eh a temas de violencia de género vamos a ampliar también cuando haya violadores o cuando haya fuegos intencionados y luego yo creo que también es importante que que se amplíe las plantillas de jueces que es que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues tengan este me en bien dotados Si eh estén equiparados largamente pues todos ellos

Voz 1 05:40 es otra cuestión importante a la agricultura el tema de la PAC que tiene Isabel García Tejerina hace unos días también Esther rancio una jornada con el sector cuáles son las propuestas que tienen este terreno del terreno bueno tan importante además para esta Cuidad Autónoma y con tanto peso no como es la agricultura y la ganadería

Voz 2 05:57 pues hay un tema que yo creo que es fundamental no ha dado a usted en la diana es cuando hablamos de La Rioja cuando hablamos de nuestra economía a tenemos que hablar de nuestra agricultura aquí el único proyecto político que plantea como prioritario como sector prioritario desde el punto de vista económico la agricultura ese es el Partido Popular creo invito a los oyentes a que comparen el resto de los programas electorales no encontrarán el compromiso ni el compromiso del Partido Popular en un programa ni los hechos la trayectoria del Partido Popular en ese compromiso con la agricultura los agricultores y por tanto por La Rioja dos aspectos fundamentales uno la liberalización del viñedo el Partido Socialista liberalizó el viñedo ha sido el Partido Popular el que tuvo que conseguir la prorroga hasta el año dos mil treinta ahora es el Partido Popular el que se compromete a ampliarlo hasta el dos mil cincuenta porqué porque estamos dispuestos a negociar con

Voz 1 06:55 Bruselas conseguir esa ampliación

Voz 2 06:57 es que a día de hoy a fecha de hoy el todavía ministro socialista no ha sido capaz todavía de reivindicar en en Bruselas y segundo la PAC para la el Partido Popular la Paqui una de las políticas económicas más importantes de España ir nuestro compromiso es el mismo que tuvimos con Mariano Rajoy la negociación de la mejor PAC posible en los próximos presupuestos para el próximo periodo europeo si fuimos capaces de conseguir para España cuarenta y siete mil quinientos millones de euros somos capaces de seguir garantizando a los riojanos que vamos a negociar en beneficio de sus intereses frente a esto el Partido Socialista es una amenaza para la PAC y es una amenaza para la PAC en primer lugar por los socios que tendría en ese gobierno posible Gobierno de Sánchez que no estarían en ningún caso en un gobierno de Pablo Casado son los puede emitidas en los y eso es un peligro y una amenaza para la paz y en segundo lugar porque el Partido Socialista es el partido que cuenta en sus filas con una ministra que es justo quién ha planteado la necesidad de reducir la PAC y eso es nuevamente una amenaza para los agricultores riojanos ese la ministra hoy todavía de Economía que sin duda alguna no estaría en un gobierno de Pablo Casado que sí que defendería los intereses de los riojanos a través de una buena PAC para España por tanto una buena PAC para La Rioja

Voz 1 08:26 queremos ir conociendo las propuestas del Partido Popular en otros terrenos también absolutamente claves por ejemplo el empleo no el CIS cuando lo hablamos de encuesta se pero también situaba al al empleo como probablemente la primera preocupación de los de los españoles que proponen ustedes para intentar generar empleo en en este país

Voz 5 08:44 les a Cuca de de esas personas con altas capacidades que el Partido Popular ha conseguido incrementar el empleo pero es que además eh con gobiernos del Partido Popular con un gobierno de de Aznar se incrementaron en este país y cinco millones se sí debe pusieron en marcha cinco millones de puestos de trabajo y con el Gobierno de Mariano Rajoy fueron tres es decir el Partido Popular es el partido que genera empleo y lo hace a través de propuestas propuestas que permiten que las empresas puedan crear esos puestos de trabajo porque en definitiva son ellas quienes los los crean sin embargo hemos visto que con gobiernos socialistas lo que está ocurriendo es todo lo contrario que cada día que pasa hay más gente que está en las filas del paro

Voz 2 09:28 sería sobre todo propuestas en cuatro ámbitos no la primera

Voz 6 09:31 en qué contexto fiscal

Voz 2 09:36 me plantea el Partido Popular frente al contexto fiscal del Partido Socialista nosotros nuestro planteamiento para que una Economic economía sea dinámica por tanto sea capaz de generar consumo y reactivar

Voz 6 09:48 la creación de empleo desde las

Voz 2 09:50 necesidad de generar más productos es fundamental la bajada de impuestos la baja impuestos tanto para el ciudadano a través de la bajada del IRPF cómo va la bajada de impuestos de sociedades alcanzando un máximo de un tipo del veinte por ciento por qué es tan importante esta bajada de impuestos para las sociedades no sólo para las que ya están ir bajando su presión fiscal somos capaces de darles instrumentos financieros para generar más actividad económica sino también para

Voz 6 10:20 en el asentamiento de más eh

Voz 2 10:23 presas de en nuestro país no hay que olvidar que estamos en un contexto como el Brexit y por tanto habrá empresas que abandonen Un país para buscar otro IS es una oportunidad para España otro de los elementos fundamentales cuando hablamos de qué políticas económicas queremos llevar a cabo está relacionado con el mercado laboral la flexibilización del mercado laboral que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido como muy bien decía Ana Lourdes uno de esos elementos fundamentales para la creación de tres millones de puestos de trabajo en este país Partido Popular plantea seguir manteniendo un mercado laboral flexible y sobre todo un diálogo social para llevar a cabo cualquier reforma en el ámbito laboral esa flexibilidad es la que garantiza las contrataciones esa flexibilidad es la que garantiza que podamos alcanzar el Partido Popular se compromete a ello veinte eh millones de españoles trabajando en el dos mil veinte Si somos veinte millones de españoles los que trabajamos somos veinte millones de españoles los que tributarios y los que cotiza amos y eso sostenibilidad también para el ámbito de el nuestro sistema de bienestar que se sustenta en el sistema de pensiones otro de los otra de las claves y de los de las líneas políticas eh para dinamizar nuestra economía hay por tanto para generar empleo tiene que ver con el marco jurídico un marco jurídico que dé estabilidad IS estabilidad viene desde la armonización la armonización que significa que no tengamos legislaciones diferentes para poder en para poder actuar económicamente en distintos territorios o para vender compra esa es una de las claves en las cuales también hay un compromiso de Pablo Casado y el Partido Popular de una Ley de armonización que garantice que las mismas reglas que las mismas normas solas que se aplican cuando hablamos de actividades económicas en todo el territorio español y otra de las líneas claves de propuestas para una economía moderna competitiva que eso es lo que es España lo tenemos que olvidarnos nunca que este partido cree en España porque logró en España es un gran país lo demostramos además desde el punto de vista económico tiene que ver con el fortalecimiento empresarial una ley de fortalecimiento empresarial para conseguir que nuestras pequeñas y medianas empresas sean empresas más fuertes porque deben de ser empresas más competitivas en un contexto muy volátil y un contexto complicado pero en el cual los españoles somos capaces de hacer grandes cosas si el Gobierno nos garantiza lo pone a nuestro alcance ese contexto favorable para la actividad económica ya hay otro ámbito en el que también me gustaría trasladarles a los oyentes cuáles son nuestras propuestas porque son importantes para la economía de este país solos autor

Voz 1 13:03 pues

Voz 2 13:04 nosotros queremos un país de autónomos que un país de pequeña y mediana empresa porque esa es la España fuerte la la España cohesionada la España que es capaz de tener un un futuro no para los autónomos el planteamiento es seguir creyendo en ellos ya apostando por ellos a través de iniciativas como la tarifa plana a día de hoy hemos conseguido y esa es una iniciativa del parto lo popular que la tarifa plana la puedan se puedan acoger a ella durante veinticuatro meses los autónomos planteamos su ampliación hasta los treinta y seis meses porque es una medida que funciona y que genera actividad económica Por otro lado la ampliación de que colectivos pueden acogerse a esa tarifa plana se ampliaría a los parados de larga duración los autónomos de más de cincuenta y dos años y los colectivos en riesgo de exclusión como puede ser también las personas con discapacidad de como hoy hemos también ha abordado entre nuestras propuestas y una iniciativa importante de cara a los autónomos para garantizar la crea la creación de empleo y el mantenía la no destrucción de empleo porque trabajamos en los dos ámbitos tiene que ver con una tarifa de cotizaciones reducidas cuando se produzca un año en el que los ingresos de ese autónomo estén por debajo del Salario Mínimo Interprofesional en todos los encuentros con los autónomos siempre se pone este este tema encima de la mesa está muy bien que nos apoye al a en el inicio pero es necesario también tener medidas cuando un año no es bueno yeso los autónomos saben qué ocurre de vez en cuando es importante que hay pues tengan cerca a un Gobierno que sensible y que está pendiente de ese tipo de cosas por eso esa medida lo que significa es cuando se produzca un mal año los ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional es cuando se aplicaría una bajada de las cotizaciones

Voz 1 14:59 y las encuestas eh

Voz 7 15:01 es cierto que las encuestas son en un momento puntual la

Voz 1 15:06 del CIS fue hace unas semanas pero con una muestra muy amplia dejaba sobre todo de ese cuarenta cuarenta y tantos por ciento de indecisos que no es un dato menor como observan las las encuestas que les parece detecta movilización

Voz 8 15:22 yo creo que la mejor encuesta es la del día de las elecciones cuando cada ciudadano emite su voto yo creo que ese día no va a tener nada que ver con lo que en estos momentos dicen las encuestas que dicen es una tendencia pero de ahí los indecisos que yo creo que durante estos días pues van a decidir claramente cuál es su voto

Voz 5 15:44 yo espero por lo que yo percibo en la calle que que esa tendencia va a ser muy positiva para el Partido Popular

Voz 2 15:52 sobre todo hay una cuestión no es decir a las elecciones cada vez más deciden la última en la última semana

Voz 6 16:00 el IS IS nivel

Voz 2 16:02 esos fuese es una muestra es una muestra de ello nosotros el Partido Popular pedimos el voto para Pablo Casado pedimos el voto para un partido que es capaz de unir

Voz 6 16:12 aquí unir el voto en torno a el partido

Voz 2 16:16 el Partido Popular significa estabilidad significa una alternativa real a Pedro Sánchez ya al socialismo ir por eso no nos cabe ninguna duda que a los españoles en este caso los riojanos Illa riojanas desde la reflexión de los Asimo se diez días eh llegaremos a esa conclusión de la importancia que tiene unir el voto en las urnas entorno al único partido que puede ser alternativa si no lo hacemos y por tanto no optamos por el Partido Popular cualquier otra opción en el marco de centro derecha justo lo que consigue es fortalecer a Sánchez en La Moncloa es lo que muchos españoles porque eso también lo indican todas las encuestas el porcentaje de voto que iría al centro derecha es superior al porcentaje de voto que iría a la izquierda lo que demuestra es que si no lo unimos en torno a un partido eso en escaños se materializa en más escaños a pesar de tener menos votos para Sánchez que para los partidos de centro de centro derecha con lo que supone de amenaza para los socios que le acompañarían en esa coalición porque lo que también dejan claro las encuestas es que no va haber ninguna mayoría absoluta y que por tanto tiene que haber acuerdos y pactos yo hago un llamamiento al voto de la unidad al voto en torno al Partido Popular y eso sólo se consigue con las papeletas del Partido Popular al Congreso con las papeletas todas las papeletas al Senado todas las cruces al Senado para el Partido Popular

