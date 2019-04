Escucha las noticias de las 13:00 (18/04/2019)

aquí medio centenar de personas la mayoría jóvenes de estética radical han increpado e Inés Arrimadas en la Plaza Mayor de Eric la cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona ha elegido esta ciudad en la que su formación obtuvo ochocientos veinte votos en las pasadas elecciones generales a los más de diez mil que sumaron Kumba piensa ya Esquerra Republicana para denunciar que no todos los catalanes pueden sentirse libre para atacar a un Pedro Sánchez que se dice Arrimadas en negociar y muestra cada día su intolerancia hay que decir que la mayoría de decimos que estaban en esta planta han seguido con sus anormal algunos incluso han recriminado a los jóvenes su actitud

Televisión Española no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno nos invitó a cuatro candidatos el veintidós tres aceptamos ir ese día y ahora tras una llamada de Moncloa Televisión Española pretende cambiar el debate al veintitrés porque Sánchez no quiere dos debates Rosa María Mateos escribe Pablo Iglesias debe rectificar la Conselleria de San

hola muy buenas esta noche de Valencia Villarreal burka en las semifinales de la Liga Europa partidos a las nueve con ventaja de uno tres para los valencianistas y con las bajas de Rodrigo Domenech pichichi con Dover Marcelino va a sacar un once mixto entre titulares y suplentes mientras que Calleja piedras sancionado Álvaro en su once va a haber varios canteranos el que gane se enfrentará a Nápoles su arsenal en semifinales la ventaja de aumentos de dos cero para el equipo inglés en la ida además el Inter recibe al Benfica con cuatro dos portugueses y el Chelsea recibe al Slavia de Praga con uno cero para los ingleses todos los partidos a las nueve los vamos a vivir en Carrusel Deportivo a partir de las nueve en Sermas en la Euroliga de baloncesto a las siete el Baskonia visita al CSKA de Moscú es el primer partido de los play off de cuartos decía