Escucha las noticias de las 16:00 (18/04/2019)

en un comunicado los representantes de los trabajadores dicen no compartir la decisión tomada por la corporación de proponer el veintitrés de abril para el debate

Voz 0866

01:10

me recuerdan que la fecha inicial era el día veintidós y que se habían ofrecido otras posibilidades el Consejo de Informativos considera que Radiotelevisión Española debe apostar por la imparcialidad en ajustar su programación dice el texto a la propuesta de un único partido sea cual sea no aceptamos continúa que ninguno de los partidos pretenda imponer su criterio al mismo tiempo este organismo pide a las distintas fuerzas que no utilicen el ente público ya este debate en la campaña electoral como un arma arrojadiza dicen defienden que dicho debate se celebre