Escucha las noticias de las 19:00 (18/04/2019)

el viento no alteran presume de que el fiscal general haya dicho que ni el presidente ni nadie de su equipo conspiró en la llamada trama rusa el fiscal no ve delito aunque sí el responsable de la investigación que ha observado posibles episodios de obstrucción a la justicia corresponsal Marta del Vado buenas tardes

el busco no creo dicen

se acaba de decir que está siendo un buen día después de escuchar al fiscal general que asegura que no hay evidencias suficientes para culpar a Trump de obstrucción a la justicia a pesar de que Robert Mueller detalla diez episodios que pueden ser constitutivos de este delito el Comité de Inteligencia en la Cámara de Representantes pide la comparecencia de Mullen en el Congreso para tener su versión sin la intermediación del fiscal William bar nombrado hace unos meses por Trump después de dos años de investigación el informe acaba de ser entregado al Congreso y está siendo escrutado ahora por los legisladores el juzgado

del Vendrell en Tarragona ha archivado la causa contra XXXV Mossos d'Esquadra por su intervención el día uno de octubre dice la juez que a pesar de que ella observa indicios de delito archivado porque el fiscal pidió ese sobreseimiento Pablo Tallón la magistrada sospecha que algún agente pudo tener una actitud pasiva a la hora de impedir las votaciones en los colegios pero ha decidido archivar igualmente la causa el argumento que ahora ha sido del todo improductivos seguir con la investigación después de que la Fiscalía haya dicho que no ve responsabilidades ni delito en la actuación de estos policías en el auto al que ha tenido acceso la agencia EFE La juez acusa al Ministerio Fiscal de contradecirse en sus argumentos sigue defendiendo que sí hubo agentes que pudieron cometer un delito de desobediencia por su pasividad durante la jornada la Fiscalía tampoco ven nada ilegal en la actuación de los directores de los colegios que abrieron sus puertas el uno d'Octubre un informe de la Comunidad de Madrid alerta de que se han incrementado en un veintisiete por ciento los errores en la medicación que se administran que se administran en las residencias de ancianos la información de Teresa Rubio no para las auxiliares de enfermería que son las que dan las medicaciones y también para los familiares de los residentes esto es sólo la punta del iceberg Elena trabaja una residencia pública en la que vive la madre de Pilar

ha terminado de comer ponnos lavan otras veces Le llevan una pastillas en la comida y otra en la merienda cuando su pauta no es

el sastre muy buenas en marcha el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto para el Baskonia perdió el primero Moscú contra el CSKA ahora mismo en el primer cuarto gana dos ocho al conjunto ruso mañana se juega el segundo del Efes Barça ir el Madrid Panatinecos además de las no estaremos con el Carrusel deportivo por ser punto com y aplicaciones móviles con la vuelta de cuartos de final de Europa League duelo español entre Valencia Villarreal con el uno tres de la ida para el Valencia también con el Nápoles Arsenal con la renta dos cero para el Arsenal el Benfica con el cuatro dos portugués de la ida el Chelsea Eslavia que llega con el uno cero de la ida para el Chelsea ya además Diego Costa Reunión esta tarde en Atlético de Madrid en eh para decidir el futuro del jugador del Atlético de Madrid por la sanción en al partido contra el Barça recordemos el club la abierto un expediente esta mañana no ha entrenado llevan a abrir otro expediente por ello