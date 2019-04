Escucha las noticias de las 20:00 (18/04/2019)

que no nos ha provocado una parte del grupo de Atresmedia ni por supuesto tampoco por parte del Partido Socialista ni de ningún otro partido político sino que es como consecuencia de una resolución de la Junta Electoral Central pues yo creo que lo que nos tiene que llevar esa a la reflexión de que en la próxima legislatura tenemos que regular de una vez por todas después de cuarenta años de democracia Ical que hay una campaña electoral hablar de los debates los debates como se hacen cuántos en qué formato

el programa de estas elecciones no incluye la regulación de los debates electorales que sí que estaba en los de dos mil quince y dos mil dieciséis hay proponían crear una comisión organizadora independiente formada por profesionales de reconocido prestigio Ferraz no explica las razones de esta exclusión a pesar de la insistencia de la Cadena SER

Voz 0019

01:10

no no hay ninguna referencia pesa que Casado reclama que en las campañas electorales haya siempre un cara a cara entre el presidente del Gobierno y líder de la oposición no sólo se remita lo ocurrido en anteriores citas electorales sino también a lo que pasa en los países de nuestro entorno a la pregunta de si habría que cambiará actoral fuentes populares dicen que habría que mirar