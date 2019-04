Escucha las noticias de las 21:00 (18/04/2019)

sin tener nada que ver con Judas qué tal buenas noches Pablo repasamos las principales noticias del día de hoy traen para empezar una incógnita que va a pasar con el debate de candidatos Sánchez mantiene que irá al de Televisión Española que es ayer no tenía reparos con la fecha hoy ha fijado su debate para el martes que es el mismo día en que lo había puesto lo mantiene a tres los otros candidatos es decir Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera acudirán al que se habían comprometido que es el debate de la privada

sí a mí lo que más me llama la atención es ver a gente tan joven tan llena de odio nos dan la razón cuando decimos que las escuelas catalanas enseña a odiar

a los que no piensan como ellos de la crónica del mundo

el fiscal general William que ha leído y estudiado el informe que hizo el fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones bueno bar ha llegado a la conclusión de que Donald Trump no conspiró no hay pruebas suficientes es lo que ha dicho a pesar de que Mueller que es el que más estudie el caso sirio diez posibles episodios de obstrucción a la justicia dice más Mueller sostiene que Trump actuó incluso para coartar la investigación contra él que estaba llevando a cabo sin embargo Trump esta tarde

vez de que no cumplen exultante está siendo un buen día es lo que declarado porque no hubo no se demuestra que hubo esa conspiración