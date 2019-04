Escucha las noticias de las 22:00 (18/04/2019)

Voz 1667

00:13

en la Cadena SER Hora veinticinco el espectáculo del debate electoral se confirma como el tropiezo más importante de Pedro Sánchez y del PSOE en la actual campaña lo que en Ferraz y Moncloa planificaban como una oportunidad de reeditar la foto de la derecha y la ultraderecha en Colón se ha convertido en un bochorno general impropio de una democracia moderna en primer lugar porque estamos a diez días de las generales en lugar de debatir propuestas para mejorar la sanidad la educación a la dependencia estamos enredados en el debate del debate una situación que también ha derivado en un nuevo golpe a la credibilidad de Radio Televisión Española cuya dirección ajustado la fecha de su debate a la agenda del candidato socialista cuando ayer dejaba esa fecha abierta para que los candidatos pudieran pactarlo una decisión de la administradora Rosa María Mateo que ha provocado un notable enfado entre los trabajadores de la tele pública que ya no saben cómo hacer para que no les utilicen como instrumento partidista pero es también una baza para la oposición que ya acusa a Sánchez de ser el candidato que utiliza Radio Televisión Española para esconderse Hinault debatir con el resto de candidatos Sánchez que por cierto dice hoy que la solución está en regular por ley esos debates cuando ha suprimido precisamente esa propuesta de su programa electoral como casi todos los partidos por otra parte si algo está demostrando este espectáculo es que a los partidos no les importa el debate como un bien público como un elemento de interés ciudadano sino como mero instrumento partidista de campaña Pablo Morán hoy también en tertulia en Hora veinticinco aunque sea Jueves Santo que vamos a pasar con Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Javier González Ferrari buenas noches buenas noches yp Berna González Harbour que repite buenas noches bebé que me quede con ganas de decir esto merece es un trono y que te saquemos en procesión por Sevilla esta noche vamos a explicar a los oyentes que Berna están buena compañera que lo hemos llamado hemos dicho que tenemos una baja en la tertulia dicho bueno pues yo me presento ahí donde voy yo de verdad que llevaba por Sevilla si el tiempo lo deja y en Sevilla es la madrugada y ahí están muy nerviosos por si se puede celebrar digamos la madrugada más simbólica allí en la capital hispalense en todo el año