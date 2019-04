Escucha las noticias de las 02:00 (19/04/2019)

son las dos es la una en Canarias la lluvia ha dado una tregua a la Semana Santa sevillana que transcurre con total normalidad por las calles de la capital andaluza ya han salido cuatro de las seis hermandades y hasta ahora está previsto que lo haga el gran poder que comience esa carrera oficial en la Campana está Javier Márquez buenas noches buena no

esto acaba de entrar el Gran Poder la Cruz de Guía del Gran Poder el inicio de esta hermandad en la carrera oficial en esta plaza de La Campana lo ha hecho con puntualidad con el horario que está previsto que el horario oficial a una dos menos cinco de la madrugada y como bien dices son cuatro hermandad en la que han comenzado ya su salida porque el Gran Poder no terminan votó debía salir el paso de palio está todavía dentro de la Iglesia y la Esperanza de Triana acaba de abrir sus puertas con lo cual a solo dos pasos están en el interior de la capilla de los Marineros pero ha comenzado la Madrugá ha habido una tregua en el tiempo de puede que están a esta tarde hubiera una fuerte granizada y cayeran hasta cincuenta litros en una hora en algunos barrios de Sevilla pero la tarde mejoró salieron las tres últimas hermandades del jueves y la madrugada se está desarrollando con absoluta normalidad y muchísimo público las calles

Voz 3

01:37

sabemos que el día veintidós no habría problemas de agenda en principio entonces no no entendemos porque hay un cambio y sobretodo que ese cambio se tenga se tome desde la administradora única de la corporación sin tener en cuenta ni siquiera a los criterios de la dirección de Informativos pedimos que se rectifique porque creemos que todavía hay margen