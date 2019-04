Escucha las noticias de las 03:00 (19/04/2019)

buenas buenas noches así porque a las cinco de la madrugada en la hora prevista para que la Cruz de Guía de la Hermandad de la Macarena llegue hasta la plaza de La Campana ya desde el lugar donde no encontramos aquí los balcones que tú mismo plaza la vemos simplemente esperando a que se levante el paso de palio de la Hermandad del Gran Poder la Virgen del Mayor Dolor el traspaso ahora mismo situada junto en el parking del Consejo en el lugar donde comienza el recorrido oficial de todas las hermandades ya eso supondrá que han discurrido por la carrera oficial las hermandades del Silencio el Gran Poder quedarán La Macarena La Esperanza de Triana saliendo de salido el paso de palio del Calvario lo comenzaba a salir y la Hermandad de los Gitanos en estos momentos sale a la calle el primero de sus paso el de Nuestro Padre Jesús de la Salud

lo ha anunciado el fiscal general de Estados Unidos nombrado por Donald Trump aunque ese mismo texto relata como el presidente de Estados Unidos intentó interferir en la investigación cuando por ejemplo despidió al jefe del FBI o intentó cesar al propio Müller el fiscal especial no aclara si esos episodios son constitutivos de delito o no el presidente

pero que no cumplen

Voz 1772

01:46

solicitado por la noticia estoy contento dice no obstrucción a la justicia eso es lo que ha dicho Donald Trump en Nueva York el juez a un juez ha rechazado esta noche en la demanda de un grupo de padres de la comunidad judía que no querían cumplir con la orden que les obligaba a vacunar a sus hijos contra el sarampión una enfermedad que había puesto en jaque bar rodó al barrio donde viven el alcalde de Nueva York declaró el estado de emergencia a principios del mes de abril por ese brote los padres se enfrentan ahora a multas de mil dólares por no vacunar a sus pequeños aquí en España octavo día de campaña marcada por la celebración del único debate electoral en las últimas horas la dirección de Televisión Española ha cambiado la fecha del debate a cuatro como quería Pedro Sánchez haciéndolo coincidir con el que había fijado previamente el grupo privado Atresmedia el martes veintitrés de abril a las diez de la noche la presidenta del Consejo de Informativos del Ente público Yolanda Álvarez criticaba esta noche en Hora Veinticinco la decisión