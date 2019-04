Escucha las noticias de las 07:00 (19/04/2019)

Voz 0027 00:00 buenos días son las siete de la mañana la A6 en Canarias en la Cadena Ser

Voz 1 00:20 la imagen Bretos ni una gota de agua que ha ahogado a Sevilla su madrugada la noche grande de la semana de la Semana Santa

Voz 2 00:39 seis hermandades la Macarena la Esperanza de Triana el calvario El Gran Poder Los Gitanos el Siles

Voz 3 00:43 son las seis han podido procesionar con mucho público mucha emoción

Voz 0027 00:47 hasta hoy ha por la campana Javier Márquez buenos días

Voz 0694 00:50 Haimar han pasado toda menos de lo que está pasando en estos momentos todavía porque la madrugada no ha terminado aquí en este inicio de la carrera oficial ausencia total como comentabas de lluvia de Pedro malos augurios Jueves Santo donde una granizada dejó hasta cincuenta litros por metro cuadrado en tan sólo una hora en la capital donde se ha obligado a que cuatro de las hermandades de las siete que profesional de la tarde del jueves santo no pudieron hacer estación de penitencia las predicciones finalmente mejoraron el riesgo ha estado en torno al veinte por ciento durante toda la noche aumente a partir de la una de la tarde pero es ahora ya solamente quedará la Esperanza de Triana a la Macarena Los Gitanos en la calle estarán muy cerquita de su templo con lo cual acelerando el ritmo llegarán sin ningún tipo de problema así que la noticia de la noche ha sido que todo se está desarrollando con absoluta normalidad que no ha habido ningún tipo de incidente en las calles y que las hermandades está luciendo en todo su esplendor gracias Javier Así empieza

Voz 0027 01:42 el viernes diecinueve de abril Viernes Santo día festivo en toda España y la noche nos deja además la muerte de una persona en un incendio en una vivienda de Siles en Jaén otras cuatro personas han tenido que ser desalojadas y la casa ha quedado totalmente calcinada estamos casi en el ecuador de la campaña y seguimos sin saber si habrá o no debate electoral a cuatro la partida de ajedrez en la que se ha convertido en la organización de ese debate con intereses políticos intereses mediáticos también en juego esa partía esa complicada hasta tal punto que ha abierto una importante crisis en Radiotelevisión Española después de que la presidente de la Corporación Rosa María Mateo la administradora única no presidenta administrador aún nunca haya fijado el día veintitrés el martes que viene para el debate a cuatro en la tele pública el único que a día de hoy acepta Pedro Sánchez yo voy a estar el día veintitrés en la cadena pública para debatir con quien quiera debatir tendrán ellos que decidir si llevan una representación la Radio Televisión Española del Parc del paro y los partidos esto a Sánchez ayer en Onda Cero cuál es el problema pues que ese día el XXIII el martes veintitrés es lo que quería el PSOE esta min cuando Atresmedia organiza su otro debate su anunciado otro debate a cuatro y el propio Consejo de Informativos de Televisión Española insiste en que la tele pública no puede plegarse a los intereses de un partido político a la hora de fijar la fecha del debate Yolanda Álvarez es la presidenta del Consejo y anoche en Hora veinticinco le pidió a Rosa María Mateo que rectifique

Voz 4 03:04 sabemos que el día veintidós no habría problemas de agenda en principio entonces no entendemos porque hay un cambio pedimos que se rectifique porque creemos que todavía hay margen

Voz 0027 03:15 la oposición PP Podemos y Ciudadanos acusan a Sánchez de utilizar a Televisión Española para forzar ese único debate al que quiere ir en lugar de aceptar dos debates uno el veintidós en la pública sería el lunes y otro el veintitrés en la

Voz 5 03:28 yo soy una persona de palabra y por tanto no vamos a cambiar nuestros planes por mucho que Pedro Sánchez quiera instrumentalizar la televisión de todos los españoles para su agenda

Voz 6 03:36 creo que ha sido un profundo error primero despreciar a la televisión pública y después intentar utilizarla

Voz 7 03:42 cómo se esconde Sánchez es muy significativo porque tiene miedo a los españoles porque tiene miedo a escuchar lo que le tiene que decir Alber Rivera

Voz 0027 03:50 Inés Arrimadas que por cierto ayer sufrió de nuevo el acoso de radicales independentistas mientras hacía campaña en Vic

Voz 8 03:59 allí en esa localidad de Barcelona le gritaban

Voz 0027 04:02 fuera fascista de nuestros barrios pero también hubo insultos machistas contra ella que tiene tiene más actos en Cataluña el domingo estará en Girona y en Estados Unidos el informe del fiscal especial Mueller sobre la trama rusa expone hasta diez episodios en los que Trump intentó obstruir la investigación según ese informe el presidente trató de despedir a ese fiscal especial implicó en persona para coartar la investigación para evitar la divulgación de pruebas sí dice el informe que si no lo consiguió fue porque quienes rodeaban a Trump no cumplieron sus órdenes y aún así es la el fiscal general estadounidense asegura que no hay pruebas suficientes para acusar a través de un delito de obstrucción a la justicia los demócratas no están de acuerdo le han pedido que Müller comparezca en el Congreso en los deportes el Valencia será el representante español en semifinales de la Europa League Sampe buenos días buenos días

Voz 1161 04:58 semana tras el Valencia dos Villarreal cero de anoche en Mestalla los goles de Dani Parejo y la victoria de los de Marcelino en la ida por uno tres el Valencia se cruzará en semifinales con el Arsenal que se imponía cero uno en Nápoles al que ya ganó también en la ida de Londres la otra semifinal enfrentará al entra con el Chelsea tras eliminar al Benfica y Slavia de Praga respectivamente los partidos de ida el jueves dos de mayo y esta noche se estrena la jornada treinta y tres en Primera con el Alavés Valladolid desde las nueve También la jornada treinta y cinco segunda con el Alcorcón Malaga a la misma hora

Voz 0027 05:23 paremos la portada diciendo que la lluvia si ha respetado la madruga lo que no respetado es el festival en Benicàssim treinta y cinco mil jóvenes tenían entradas muchos estaban ya anoche allí en Benicàssim acampados en el recinto del festival han tenido que pasar la noche en un colegio de la ciudad Tele García bon día

Voz 9 05:39 bon día efectivamente ayer la ilusión y la precaución se convirtieron en tristeza porque los organizadores anunciaron la cancelación del San San Festival en Benicàssim Castellón debido a las condiciones climatológicas de hecho las fuertes rachas de viento registradas ya han superado los setenta kilómetros por hora y pueden llegar hasta los ciento veinte según las previsiones la organización se ha comprometido a devolver el precio de las entradas a los usuarios que la habían comprado para los que ya estaban allí la organización y las autoridades locales habilitaron transporte del recinto del camping al colegio público de Benicàssim donde disponían de seguridad duchas baños servicio médico

yo iba a llover en prácticamente toda España