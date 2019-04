Escucha las noticias de las 11:00 (19/04/2019)

son las once las diez en Canarias

Isabel Quintana muy buenos días hola Pablo buenos días Pedro Sánchez acepta finalmente acudir a los dos debates primero en Televisión Española ahí después en Atresmedia aunque lo considera una anormalidad democrática PP Ciudadanos y Podemos critican que el candidato socialista haya intentado utilizar al ente público para su beneficio electoral aunque desde la formación morada celebran el cambio de postura del PSOE Noelia Vera portavoz de Podemos me parece bastante bien

Voz 2

00:33

se ha notado y haya aceptado finalmente debatir dos veces y hasta Clos la televisión pública no yo creo que lo que hemos visto este vía e Sofía por parte de de Sánchez ha sido un poco escandaloso de vieja política para intentar usar a su favor y de forma partidista justo inicio público que pagamos entre todos no pero bueno finalmente bien está lo que bien acaba ahí y me parece que ha hecho ha hecho bien en Pacífico