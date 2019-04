Escucha las noticias de las 14:00 (19/04/2019)

a debatir no es insultar esa era la referencia del presidente del Gobierno que finalmente cede habrá dos debates el lunes en Radio Televisión Española el martes en Atresmedia dicen en el equipo del presidente que ellos creen en las mayorías y que por eso han rectificado a pesar de que consideran que se trata de una anomalía democrática que se Fele tren dos debates en dos días consecutivos insisten en que no hay precedente y que es un manifiesto error impropio de una democracia consolidada Ésas han sido la referencia que ha hecho el presidente del Gobierno aquí en San Sebastián en el acto público en el mitin de la playa de la Concha

es que ahora que ha dicho no Ogroño creo que no le quedaba más remedio que

casado ha dicho esto después de que varios medios hayan hecho eco de unas supuestas declaraciones de Sánchez en Logroño donde los periodistas le han preguntado por su presencia a los dos debates el habría dicho que remedio algo que el Partido Socialista ha desmentido que haya dicho Alber Rivera acusa Sánchez de no tener escrúpulos y cree que acepta los dos porque no tiene otra

Voz 0040

02:46

por qué no les queda más remedio cree que lo ha dicho claramente no donde parece una vergüenza con presidente Gobierno intenta esquivar debates electorales los españoles tenemos derecho a los debates tenemos derecho a elegir a tu voto tenemos derecho a la información electoral lo que es más destacable en todo esto es eh la actuación sin escrúpulos el señor Sánchez nuevamente no ha manipulado la televisión pública intentado engañar al mes huelgas comunicación privados ha intentado en oir a los debates ha hecho lo imposible para no asistir a los debates fondo