Escucha las noticias de las 16:00 (19/04/2019)

el Consejo de Informativos reitera que el ente público no debe ser utilizado por intereses partidistas lamentan dice el comunicado las consecuencias provocadas por la decisión ayer de la administradora de cambiar el día del debate celebra la rectificación aunque critican que no haya sido la propia Corporación la encargada de anunciar la vuelta al día original desde la dirección en otro comunicado señalan el empeño puesto para que el ejercicio democrático que supone un debate dice el texto se realice en la radiotelevisión de todos remarcando que las cuatro formaciones han confirmado ya su presencia

Voz 3

02:30

tengo una pensión que casi no me llega para comer yo ese dinero no lo tengo tampoco puedo sacar un crédito a mi edad no me lo dan