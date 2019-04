Escucha las noticias de las 18:00 (19/04/2019)

sastres y sesenta mil agentes Se van a desplegar mañana a la capital francesa mientras el presidente de la República Macron prepara esa conferencia para el jueves veinticinco con los anuncios que había previsto en realidad para la noche en la que ardió Notre Damme tuvo que suspender todavía la crónica internacional el presidente el ex presidente de Ecuador Alan García que se pegó un tiro antes de que la policía le fuera detener escribió que se iba a suicidar para no sufrir injusticias Álvaro Zamarreño

la carta que según la familia escribió su padre antes de suicidarse se ha conocido en pleno funeral la hija he leído el testamento político del ex presidente peruano

Voz 3

00:51

la política las esto aborde el pueblo alcanzado la meta otros países son gobiernos no ha logrado no tengo porqué aceptar dejando he visto otros desfilar esposados bordando su miserable existe