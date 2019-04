Escucha las noticias de las 19:00 (19/04/2019)

a esta hora empieza a Pedro Sánchez un mitin en Santander e Irene Montero acaba de arrancar su intervención en Madrid Ciudadanos no tiene actos esta tarde el último en hablar será ha sido Pablo Casado en La Rioja sobre los dos debates que finalmente sí se van a celebrar la semana que viene esto es lo que han dicho hasta el momento los cuatro principales candidatos

que la derecha sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar a mí me parece bien que la cadena pública la cadena privada de Atresmedia pongan el debate fuera del horario de protección infantil

Voz 3

00:36

pero ya que no han querido debatir cara a cara yo por eso ayer me manda dije no se debate los días que nos habíamos comprometido ya final Pedro Sánchez ha tenido que recular y ojalá