Escucha las noticias de las 20:00 (19/04/2019)

cómo están muy buenas tardes

Voz 1667 00:29 aquello de si no quieres caldo pues toma dos tazas España vivirá por primera vez en su historia dos debates electorales en días consecutivos con menos de veinticuatro horas de diferencia el candidato del PSOE ha aceptado finalmente debatir dos veces aunque entre quejas para asumir una situación que considera normal y Pedro Sánchez le va marcando ya el terreno a su

Voz 1722 00:48 rivales que va a haber debate por partida doble nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña con guante blanco a explicar nuestras propuestas de justicia social de convivencia de lucha contra la corrupción yo lo que espero es que la derecha sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar

Voz 1667 01:04 pero la forma en la que la derecha ha celebrado que finalmente vaya haber dos debates no hace presagiar ese guante blanco que pide Sánchez Pablo Casado Alber Rivera Sánchez sólo acierta cuando rectifica cuando hace lo que le estamos pidiendo que es dar la cara es permitir a los españoles que se vea qué proyecto tiene o qué alianzas tiene que balance de gestión hace nueve

Voz 6 01:23 espero que basta ya de cacicada es basta ya de Rajoy de Sánchez que no quieren debatir creo que España se merece presidentes y candidatos que no le tenga miedo al diálogo que no tenga miedo a la democracia que no le tenga miedo al debate

Voz 1667 01:33 el líder de Podemos también a los dos debates como ya había dicho que haría a Pablo Iglesias prefería hoy mirar algo más allá de la próxima semana por nuestra parte será un honor estar en los dos debates estaremos el día veintidós que estaremos el día veintitrés y ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como ésta ir os debates regulen y se hagan obligatorios casi todo es inédito y extraño en esta campaña que por primera vez tendrá dos debates seguidos y que por primera vez está asistiendo a ruedas de prensa de candidatos desde la cárcel hoy era el turno del candidato de Esquerra Oriol Junqueras es evidente que nosotros en ningún caso ni por acción ni por omisión facilitaremos un Gobierno de extrema derecha en el Estado español eso significa que regala haremos nuestros votos no seremos absolutamente exigentes en el resto de condiciones acciones o decisiones que pueda tomar cualquier gobierno que no sea extrema derecha en una rueda de prensa que escandaliza al PP Pedro Blanco

Voz 1715 02:31 sí Cayetana Álvarez de Toledo estaba hoy escandalizada cree que la rueda de prensa de Yunquera o la de ayer de Jordi Sanchez son inadmisibles

Voz 7 02:38 se trata a los presos nacionalistas a los presos golpistas como sino el fondo fueran presos de primera categoría porque es aceptan ruedas de prensa para los señores Sánchez y Yunquera uno para cualquier preso por corrupción violación o lo que sea

Voz 1715 02:55 iremos a Barcelona buscarse hay alguna novedad de la denuncia por violación que ha presentado una joven fue encontrada esta mañana en plena calle estaba inconsciente tenía señales de haber sufrido gran violencia miraremos al Reino Unido

Voz 1715 03:09 la policía investiga como un atentado terrorista la muerte de una periodista alcanzada anoche por un disparo durante los incidentes registrados en Londonderry

Voz 8 03:17 yo en Francia

Voz 1715 03:21 el interior anunciado el despliegue de sesenta mil agentes de policía mañana sábado para hacer frente a lo que temen como un día de violencia protagonizada por los chalecos amarillos el presidente Macron para anunciar el próximo jueves las medidas que adoptará como respuesta a esta ola de protestas a las ocho

Voz 1667 03:35 el media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas

Voz 0919 03:38 qué tal buenas tardes Euroliga de baloncesto está en juego el play off de cuartos de final entre el Efes de Estambul y el Barça segundo partido al descanso los azulgrana ganan treinta y cuatro XXXVIII recordemos que el Barça necesita ganar para igualar la eliminatoria luego a las nueve y cuarto el Real Madrid jugará el segundo partido de su playoff ante el Panathinaikos Master mil de Montecarlo de tenis Rafa Nadal ya está en semifinales ha ganado al argentino Guido opera en dos set siete seis y seis tres y recordemos que hoy inicia una nueva jornada de fútbol en Primera División a las nueve Mendizorroza juegan Alavés y Valladolid

Voz 5 04:09 el tiempo la lluvia y el viento mantienen

Voz 1667 04:11 en alerta a varias provincias Luismi Pérez

Voz 9 04:14 de buenas tardes atención con la lluvia que va a seguir cayendo en muchas zonas de la cuenca mediterránea a sobretodo en los ríos Júcar Segura esa lluvia mucho más persistente ya abundante y por tanto en la Región de Murcia en la provincia de Alicante de Valencia de Cuenca y Albacete esa lluvia que hasta mañana por la tarde va a seguir cayendo de forma abundante también en otras zonas de Castilla La Mancha y chaparrones hasta medianoche aproximadamente en el interior de Andalucía en Madrid y en Extremadura cuanto más al Cantábrico el Pirineo Cataluña hay Baleares tiempo más tranquilo algunas nubes al norte de Canarias y el viento fuerte en el Mediterráneo con temporal de mar mañana seguirá lloviendo en esa zona del Levante y por la tarde chaparrones en los Pirineos y en las costas catalán

Voz 1715 04:52 con lluvia vas a recibir las vacaciones Pedro sí bueno esperemos que sacaba el número tres horas y media ya bueno al cierre de portada la confirmación de que ama el tiempo cancelación de hotel el sector turístico ha anotado los efectos del mal tiempo de esta Semana Santa no están siendo días muy agradables para el viaje

Voz 0527 05:10 eso a principios de semana las reservas garantizaba una ocupación hotelera del setenta y cinco por ciento en general alcanzado en el setenta y nueve en la Acosta el sesenta y siete en el interior según los datos de Turespaña que preveía una campaña algo mejor que la de la Semana Santa anterior que había caído antes a finales de marzo las agencias de viajes orientadas al turismo autóctono nos decían que estaban facturando un diez por ciento más pero luego el anuncio de lluvia en los festivos centrales enfriado a estas expectativas en distintas zonas como apuntaba Antonio Mayor de la patronal hotelera de la Costa Blanca

Voz 10 05:41 darse una semana la boyante con con una perspectiva muy buena pues sí es verdad es que llegando a una reanudación prensa usted el tres por ciento por ciento no no no es mucho lo lo que llega pero es más llegar reserva ayer llegan arrugarse