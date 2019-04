Escucha las noticias de las 21:00 (19/04/2019)

habló Altamira no habrá un debate sino dos Pedro Sánchez rectifica ya aceptado debatir el lunes que viene en Televisión Española el martes en At

Voz 5

01:58

en qué alianzas tiene basta ya de calificadas basta ya de Rajoy de Sánchez que no quieren debatir creo que España se merece presidentes y candidatos que no le tenga miedo al diálogo que no tengan miedo a la democracia que no le tenga miedo al debate