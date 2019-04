Escucha las noticias de las 03:00 (20/04/2019)

todavía del exterior en Perú un juez ha decretado treinta y seis meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski implicado en el caso Odebrecht tiene ochenta años está ingresado en un hospital de la capital de Lima la acusan de blanqueo de capitales ocultar y dar información falsa con el agravante de pertenecer a una organización criminal este viernes además hemos conocido el contenido de la carta que escribió el ex presidente peruano Alan García también implicado en este caso de corrupción antes de suicidarse su hija la leído en el funeral

cumplido mi deber es la política sendas obras hechas en favor del pueblo alcanzado las metas que otros países gobiernos no ha logrado no tengo porqué aceptar vejaciones

tengo una pensión que casi no me llega para comer yo ese dinero no lo tengo tampoco puedo sacar un crédito a mi edad no me lo dan