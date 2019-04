Escucha las noticias de las 04:00 (20/04/2019)

basta ya de cacicada basta ya de Rajoy de Sánchez que no quieren debatir creo que España se merece presidentes y candidatos que no le tenga miedo al diálogo

por Barcelona es un auténtico escándalo me parece que una cosa es no ser una democracia militante y otra cosa es ser una democracia estúpida es que se trata a los presos nacionalistas a los presos golpistas como sino el fondo fueran presos de primera categoría porque ese aceptan ruedas de prensa para los señores Sanchis Junqueras Hinault para cualquier preso por corrupción violación o lo que sea

Voz 7

02:52

no sepan que hace una semana la veíamos boya con con una perspectiva muy buena pero sí es verdad que es un llegando latido de prensa tres por ciento el dos por ciento no no no es mucho lo lo que llega pero es más llegar reserva ayer ya ha ganado