Escucha las noticias de las 11:00 (20/04/2019)

son las once las diez en Canarias

Voz 1762

00:35

gracias Jordi la Seguridad Social pierde no veintitrés millones de euros de ingresos cada año por la falta de regulación de las plataformas digitales de reparto a domicilio como Globo de líbero es la estimación que hacen desde el sindicato UGT Rafa Bernardo la estrategia de las plataformas digitales detener a sus trabajadores como colaboradores en vez de como empleados es decir sin una relación laboral cuesta a la Seguridad Social seis mil euros por año por cada una de estas personas por cotizaciones que no ingresan y supone una merma en los salarios de estos empleados de unos cuatro mil euros anuales según las estimaciones de PT como hay unas diecisiete mil personas en el sector la merma de ingresos para el sistema de pensiones es de unos noventa y tres millones cifra que se multiplicaría por tres el año que viene según el sindicato UGT señala que ya hay cinco con sentencias judiciales señalando esos trabajadores como empleados sino como autónomos y exige a los partidos que en la legislatura que viene regulen adecuadamente este tipo de plataformas digitales y que no cedan a la presión de crear figuras laborales específicas para este tipo de negocios algo que para UGT supondría menos derechos para estos trabajadores menos ingresos para la Seguridad Social información del deporte José Antonio Duro buenos días