Escucha las noticias de las 13:00 (20/04/2019)

buenas tardes Pedro Sánchez no está hablando de Unidas Podemos ni de Pablo Iglesias en los mítines en esta campaña hoy tú a poco lo ha hecho de forma directa pero se ha referido a ellos como intermediarios

queremos que España mire al futuro y el futuro no tiene intermediario trinchera futuro tiene que votar al Partido Socialista porque si se votan a otras formaciones políticas mayores opciones tendrá el bloque de la involución de poder sumar poder gobernar a partir del próximo veintiocho de abril España

Voz 4

01:40

por qué no dicen en campaña electoral que no van a pactar con Ciudadanos a pesar de que Ciudadanos mantiene un discurso de extrema derecha pues porque no lo pueden asegurar para conjurar los malos resulta