Escucha las noticias de las 05:00 (21/04/2019)

unas setecientas personas se concentraron ayer a las ocho de la tarde en Olot para expresar la repulsa nuevo caso de violencia machista doce horas antes los Mossos recibían el aviso de la hija menor de edad que volvía a casa después de salir de fiesta se encontró en su casa el cadáver de su madre con claros signos de violencia en el domicilio de esta mujer de cuarenta y cuatro años que trabajaba en el sector de la limpieza estaba también su actual pareja un hombre de treinta y ocho años policía nacional destinado en el puesto fronterizo de Camprodon la relación entre los dos según cuentan los vecinos era desde hace unos dos años la mujer era madre de otro hijo también menor de edad que no estaba en el domicilio después de asesinar a la mujer el agresor habría intentado suicidarse de un tiro en la cabeza pero han sobrevivido están en el hospital de Girona he estado grave pero su vida está fuera de peligro además de la concentración de ayer la ciudad ha decretado tres días de luto oficial en lo relativo a la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción de Olot se ha decretado el secreto de sumario el cadáver de la mujer están en el Instituto de Medicina Legal de Girona donde se le practicará la autopsia

Voz 2

01:42

el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi voto muy temprano en el referéndum sobre unas enmiendas constitucionales que le permitirán estará en el poder hasta el año dos mil treinta los que las defienden dicen que el ex mariscal de campo si si necesitan más tiempo para llevar a cabo unas reformas que consigan que Egipto se recupere económicamente para los que las critican sólo servirán para perpetuar a otro dictador en el palacio de Heliópolis entre las reformas que votan hoy mañana y pasado los egipcios están la extensión de los mandatos presidenciales de cuatro a seis años y un artículo especial para que sí pueda presentarse una vez más y el actual mandato se prorrogue por dos años a pesar de que debería ser el último además acaba con la independencia judicial porque Sisi podrá designar a jueces y se crea un nuevo organismo judicial en el que el presidente estará al frente otro de los cambios serán nombrar al ejército protector del pueblo y garante de la laicidad del Estado pocos dudan de que el sí ganará porque se ha hecho campaña antes incluso de que se pasaran las enmiendas en el Parlamento lo que ocurrió hace solamente tres días mientras que los que defienden el no no han podido hacer campaña y sólo han podido quejarse en las redes sociales