Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (22/04/2019)

la previsión del tiempo anuncia para este lunes cielos nubosos o muy nubosos con probabilidad de lluvias en Albacete y en el sur de Cuenca por la mañana las temperaturas mínimas no van a experimentar cambios subirán eso sí las temperaturas máximas que serán de doce grados en Cuenca trece tendremos en Albacete catorce en Ciudad Real hasta diecisiete grados llegaran en Guadalajara diecinueve en Toledo

Voz 2

01:15

sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico Pitt cuando creías que ya no puedes reírte más para el coche quise suben Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo sabes no