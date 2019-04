Las noticias de Galicia, 10:03 (22/04/2019)

las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente a la Ser negando que Ence sea la culpable de la contaminación de la ría de Pontevedra promete incendiar la campaña electoral entramos en la última semana Ángeles Vázquez mete a la pastera en pleno debate de las generales y de las municipales al asegurar que en cenó con Tana contamina la ría no sólo eso la conselleira de Feijóo dispara contra el gobierno del nacionalista Fernández Lores al señalar que es el ayuntamiento el que gestiona mal la depuración de las aguas

Voz 2

00:32

ubicación pues que que Fraga que ya que facer o planteamiento de esa ubicación o único que sí puedo decir que no Ence a que está contaminando hay que decir que cumpliendo con todos los parámetros estipulados no Se no se contamina y por lo tanto cuando hay un cumplimento pode estar ubicada donde esta ágora mes Antón bueno pues creo que teníamos y que pregunta