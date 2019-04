Las noticias de Navarra, 11:02 (22/04/2019)

Voz 0148

00:07

el sindicato LAB se opone a la subida de los complementos de exaltos cargos según acaba de indicar el sindicato elevarlo al veinticinco por ciento del sueldo que tienen como empleados públicos supone una afrenta y una burla para todos los trabajadores que subraya Lab sufren una importante merma en sus retribuciones Inma Si se tiene en cuenta que a día de hoy todavía no se les ha compensado por ello sucesos en las carreteras la Policía foral investiga a seis conductores como presuntos autores de delitos contra la seguridad del tráfico cuatro de estos hechos han ocurrido en Villafranca Galán Olite y Urzay Se trata de una alcoholemia positiva conducir sin tener el carné o tenerlo retirado por decisión judicial en el caso de éste y al conductor de veintinueve años indicó a los agentes que no llevaba documentación y facilitó un número de DNI que no correspondía con el del titular del vehículo que conducía y que tiene una suspensión temporal en vigor que finalizaba en septiembre del dos mil veinte Además una agente que había tenido un accidente unos días antes lo identificó como uno de los implicados en esa ocasión tampoco llevaba documentación y facilitó al mismo número de DNI el de su hermano para evitar el delito de conducción sin permiso aunque su actitud podría ser considerada un delito de usurpación de identidad más información regional a las doce y veinte en Hoy por hoy Navarra siempre en Ser Navarra punto com