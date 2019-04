Las noticias de Castilla y León, 11:02 (22/04/2019)

esa preparado yo creo que un programa muy ambicioso de actividades yo quiero invitar a todo el mundo a que pueda conocer la fiesta de Villalar pues un día para sentirse orgulloso de ser castellano y leonés una comunidad autónoma que sí que tiene historia aunque no lo presuma de ello yo creo que es fundamental si Castilla y León no se entendería a España y por tanto tenemos que sentirnos orgullosos de ser castellanos y leoneses hay que dejar a veces de lado un poco el victimismo que a veces en esta tierra nos inunda ya hay que levantar la bandera de que seis de Castilla y León es todo un orgullo y por eso se concibe como un espacio de libertad de reivindicación tal bien con porque no un ambiente festivo para compartir con la familia con los amigos yo creo que un momento de encuentro en el que bueno pues invitamos a todos los castellano en los signos

Voz 4

01:25

que ellos no lo saben de desarrollar no tienen el cariño ni el conocimiento porque las patadas a la historia que oído yo han sido vamos espeluznantes días de estos que llevaban el crudo tal porque llevan CRO tal porque no puedo decir otra cosa lo que llevan colgado y es que por lo menos que tengan un conocimiento pues porque no lo saben transmitir el cariño no saben transmitir los rincones