la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este miércoles veinticuatro de abril a un hombre que sometió a su hijo menor de edad a un trato humillante y vejatorio según la Fiscalía que pide para él once años de cárcel ser Ciudad Real Mireille Thom

en su escrito de acusación el Ministerio Fiscal señala que los hechos se produjeron en dos mil dieciséis coincidiendo con los periodos vacacionales en los que el procesado convivía con su hijo por encontrarse separado de su mujer con la que vivió doce años le obligaba a dormir con él en la misma cama el padre le hacía partícipe de vídeos pornográficos que veía con su teléfono móvil a pesar de que el menor lo rechazaba ahora se enfrenta a una petición de penas que suman once años de cárcel por los delitos de violencia psíquica abuso sexual violencia en el ámbito familiar Suria Saha recibe con los brazos abiertos las dudas

ha llegado porque aunque ya el cereal no nos saldremos pero bueno viene fenomenal para el viñedo para el almendro para el olivar y sobre todo pues para que se recargan dos ceros que la ganadería fuera pueda beber que el sector ganadero también rozaba empezando a pasar también mano

