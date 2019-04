Voz 0055

01:11

los jueces reconocen que Mamen Biaggi huía de la policía municipal había visto una redada en la Puerta del Sol y corría por Lavapiés por miedo a que le identificaran a él también pero según explican también es cierto que la policía no le perseguía a él perseguía a otros manteros y por tanto no hay razón para buscar responsabilidades por la vía penal en responsabilizar a la policía a los servicios de emergencias de la muerte de este senegalés de treinta y cinco años dice el auto no pasa de ser una conjetura o una especulación sin pruebas una muerte natural que provocó su patología cardiaca estructural y que provocó protestas y disturbios en Lavapiés