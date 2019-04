Escucha las noticias de las 12:00 (22/04/2019)

es mediodía las once en Canarias hora doce

desde el Prado si el Partido Popular recurre porque consideran que la televisión pública no va a haber un sorteo sino que debe primar la representación parlamentaria se escudan en que otros debates como el celebrado a seis la semana pasada o los celebrados en las televisiones públicas de Valencia Andalucía nuevo dicho sorteo lo acaba de explicar hace unos minutos el Secretario General del Partido Popular Teodoro García Egea

según vaya fluyendo la conversación no lo los placeres entre ellos el debate pues enseñar una imagen idiota y ahora además añadimos que vamos a poner de vez en cuando que vamos a a los cuatro simultáneamente con lo cual lo vamos a ver al CSKA hablando pero también vamos a verlos gestor de los otros y eso pues yo creo que es interesante porque el espectador ahí pues podrá fijarse en lo que interese en el que más

frente redadas y detenciones todavía no se conoce una cifra exacta Álvaro Zamarreño si el Gobierno ha decretado el estado de emergencia en todo el país así policías y militares podrán detener a sospechosos sin necesidad de orden judicial han detenido a una veintena de personas y los servicios de inteligencia han encontrado vínculos entre redes extranjeras el recién formado grupo terrorista Tawhid Jamaat al que atribuyen la cadena de atentados en rueda de prensa esta mañana el ministro de Sanidad ha explicado que el cuatro de abrirse avisó a la presidencia de los planes para hacer un ataque de este tipo con los nombres de los sospechosos incluidos pero el primer ministro no recibió esta información porque la cartera de Defensa no depende de su Gobierno sino directamente de la Presidencia