Escucha las noticias de las 13:00 (22/04/2019)

el Partido Popular en su desesperación puede estar haciendo cualquier cosa disparatada que la vemos cada día incluido esto querían un debate Loaiza haber dos debates dos días seguidos con los mismos contendientes el que quiera enredar más los ciudadano entenderán que no quieren debatir que no quieren debatir que lo que quieren es seguir mintiendo y seguir Chris Pando

a esa petición de ese recurso del PP también se desmarca Ciudadanos Óscar García buenas tardes sí buenas tardes fuentes de Ciudadanos no entienden el recurso del PP aseguran que el sorteo es el sistema más transparente califican de pataleta la medida adoptada por los de Pablo Casado en ciudadanos confían en que el recurso no prospere se pueda celebrar un debate para el que Rivera sigue preparándose según confirman fuentes del partido el líder de Ciudadanos ha llegado a alquilar un plató de televisión para ensayar la colocación los gestos incluso se ha hecho una simulación del debate con réplicas y contrarréplicas la campaña continúa estamos en él Puerto de Santamaría donde Inés Arrimadas acaba de comenzar su visita mientras tanto Vox que recordemos no va a estar en ninguno los dos debates aprovecha para atacar a la inmigración y de paso imitar a Donald Trump Javier Ortega Smith hace unos minutos en Ceuta

Voz 4

03:40

pues mire no nosotros vamos a exigir la construcción de seguro pero si no no se preocupe que lo construiremos los españoles no sobra dinero para construir ese muro cincuenta muros más mire solo con los mil ochocientos millones que vamos a dejar de pagarle a la televisión golpista de TV3 tenemos para construir bastante muros no es un problema económico es un problema es soberanía nacional Hinault vamos a va a dejar de gastar el dinero que sea necesario para la seguridad de los español