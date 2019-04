Escucha las noticias de las 14:00 (22/04/2019)

el Partido Popular en su desesperación puede estar haciendo cualquier cosa disparatada que la vemos cada día incluido esto querían debate Loaiza iba a haber dos debates dos días seguidos con los mismos contendiente el que quiera enredar más los ciudadano entenderán que no quieren debatir que no quieren debatir se lo que quieren es seguir mintiendo y seguir Chris Pando

Voz 1018

02:19

vox no estará presente por decisión de la Junta Electoral por eso eso no quiere decir que no vayan a hacer todo el ruido posible por ejemplo su número dos Javier Ortega Smith ha aprovechado su presencia en Ceuta para comprometerse a construir un muro fronterizo con Marruecos dinero dice no va a faltar