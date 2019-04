Las noticias de Andalucía, 16:02 (22/04/2019)

Voz 2

00:27

Naciones no surgen de un sentimiento surgen de la ley ese es el ese es el gran problema conceptual que tiene leyendo no es un error histórico que una barbaridad histórica tremendo de brezo la fascinación de la izquierda como el nacionalismo yo no lo entiendo pero no la entiende ninguna contra el abandono de la ciudad de James y quejarme no vivimos de la confrontación no Miguel hay una cosa que decir mucho en el Partido Socialista es que estamos cómodos en la confrontación total y los que el diálogo siempre eufemismo cuando los viene de vuestra boca de concesiones a los nacionales tienen miedo al diálogo