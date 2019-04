Voz 3

00:21

bueno pues está siendo una buena Semana Santa en la línea de los últimos años y que no recuperamos de la crisis si bien es cierto que este tiempo que he estado tan caprichoso y ha anunciado Co vendavales y lluvias que luego no ha dado pues sí ha hecho que en algunas de las de las reservas que teníamos de última hora no que esperábamos ahora llegando a alcanzar una media del ochenta y siete ochenta y ocho por ciento de ocupación un poquito más bajo de lo que vamos Si bien es cierto que por otro lado bueno pues ha sido rentable que tuviste que ha venido ajustado gustado de consumir productos y servicios de nuestra de nuestra tierra