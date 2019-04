Escucha las noticias de las 16:00 (22/04/2019)

bueno aquí a esa fecha esas pequeñas Sega manifestó alguna disconformidad con ciertas cosas pero yo también había todas la fuerzas políticas que de no saber algo santo antes de la televisión pública pues cabría unos elementos que que nosotros hayamos diferente pero pero al final todos participamos de sorteo el Partido Popular a cambiar ni una coma o eran pues no le gusta lo que ha salido pues que de tan normal que yo mismo aceptaba el valen está en esa

Voz 2

01:28

yo no conozco esas costumbres esa costumbre en concreto pero a mí la violencia en cualquier manifestación no me gusta en ningún sitio ni en ningún acto yo creo que en este país en esta España nuestra hay costumbres muy arraigadas costumbres que nos definen como un país de valores no todas pero las que las pocas que resten pues yo creo que que tendrán el tiempo que tengan que el Colegio de Médicos de Madrid