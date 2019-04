Las noticias de Galicia, 16:02 (22/04/2019)

tuvimos una ocupación media en todo el territorio de España de Galicia entorno detenta cinco Porcel que significa me dependa zona pero un incremento en tono Sete o de Porcel respecto habano pasado obviamente pues que en este caso las Semanas Santas de más interés de Interés Turístico Internacional como de Viveiro como es Ferrol pero también zonas más Rivera esa canción sumo ocupación plena prácticamente hacen Porcel eso nos marca una tendencia a pensar que aquí operan puso al sector turístico vaya continúa el cometa Forza también

los datos de visitantes a través del Camino de Santiago se han disparado esta Semana Santa respecto al mismo periodo del pasado año en concreto un total de trece mil novecientos sesenta y nueve peregrinos han recogido la Compostela entre el Viernes de Dolores el Domingo de Resurrección lo que supone un sesenta y uno por ciento más que los datos de dos mil dieciocho apuntamos además que los vecinos de opositores al vertedero de mirad Montes acogen con cautela las palabras de la conselleira Ángeles Vázquez en La Ser uno de sus portavoces David Martínez decía esta mañana que no es la primera vez que desde la Xunta se anuncian medidas de sanción pero una y otra vez la empresa que explota el vertedero incumple

Voz 5

01:23

no sé lo que decimos es que estamos debe facer modificaciones como normalmente ese día estamos de facer facer cumplir entonces no estamos en ese punto se sino prometió tantas veces que si no se cumplían y iba a proceder un PC definitivo finales nunca llega que bueno las palabras de la consellera pues Molas con pinzas