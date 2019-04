Las noticias de Canarias, 16:02 (22/04/2019)

entrevista a Fernando Clavijo en la Cadena Ser donde ha endurecido su discurso su discurso contra Pedro Sánchez por los reiterados incumplimientos de su Gobierno con Canarias el presidente del Ejecutivo regional aseguraba que el Gobierno de Sánchez Canarias ha dejado de recibir cientos de millones de euros y asevera que no se puede callar ante esa situación pero que entiende que sí lo haga Ángel Víctor Torres Clavijo por ello pide el voto para Coalición Canaria

Voz 0632

00:30

desgraciadamente avances es que el Partido Socialista pues ha aniquilado el primer proyecto de presupuestos que presentó así como en todas las cartas que no estén llegando de los ministerios donde no van ni a renovar los planes de empleo ni los convenios de infraestructuras educativas ni las obras hidráulica ni los fondos para el campo para el agua de riego para los seguros agrarios ópera las compensaciones de transporte pero yo creo que eso es un síntoma que la gente tiene que reflexionar en estos días sabiendo que si no necesitan nuestro voto lo que lo conseguimos kilogramos se diluye como un azucarillo unos lo quitan eso lo llevan a Cataluña