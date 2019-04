Las noticias de Galicia, 17:02 (22/04/2019)

la patronal gallega defiende la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra la Confederación de Empresarios de Galicia entiende que la modificación de la normativa sobre costas conllevaría el cierre de la fábrica y afectaría también a unos cinco mil edificios del litoral la representación de los empresarios considera que ese cambio tendrían preocupante impacto económico sí supondría un serio riesgo para conserveras depuradoras de agua hoteles y restaurantes la CES considera que ese peligro viene dado por la intención del Gobierno de que las concesiones que extraordinarias por setenta y cinco años se contabilicen desde el inicio y no desde eventuales prórrogas como la concedida a Ence protestas en atento a los trabajadores hoy protagonizan un paro de veinticuatro horas el personal de la empresa de telemarketing lleva tiempo batallando por el mantenimiento de sus empleos son unos quinientos trabajadores que denuncian que la empresa se niega a cumplir el acuerdo por el que se comprometió a mejorar sus condiciones Manuel creo es el representante de la CGT

agitación no mudas no hay ningún contacto con presa alrededor de quince puestos de trabajo menos por despidos improcedentes recogido sin improcedente esta situación sigue igual lo o vaya peor que me claro que para solucionar para algunos las condiciones precarias en en atento por lo menos en empresas como la nuestra que trabaja ahora manera que Traballo personal cómo nos trata podéis es moviliza