Las noticias de Cantabria, 17:02 (22/04/2019)

Voz 2

00:32

pues es una situación yo creo que no es que antes pues no no se podía admitir que que está asegurar cien días de temporada este año pues se ha demostrado que con una meteorología no muy buena y empezamos el invierno muy mal con temperaturas muy altas y con muchas complicaciones pero a pesar de ello de que no ha sido un invierno ni muy frío ni ni con mucha nieve unas podido garantizar al cien días de temporada que creo que es el mínimo que podemos tener que las sillas de la nieve eh