Escucha las noticias de las 17:00 (22/04/2019)

son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias la Junta Electoral Central ya está estudiando hasta ahora si atiende o no el recurso que ha presentado el Partido Popular contra el reparto de turnos en el debate de esta noche en Televisión Española un recurso que han rechazado recordemos los otros tres candidatos pero que puede acabar condicionando ese debate José María Patiño buenas tardes buenas tardes Carles en efecto los quince magistrados y catedráticos componen esa junta de liberan ya en su sede del Congreso de los Diputados según fuentes consultadas de la misma abordarán el recurso el PP sobre el debate de esta noche en Televisión Española aunque no estaba

alega que mantiene la condición de investigado por parte del Juzgado de Instrucción trece de Barcelona pese a que formalmente no está imputado por del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó esta imputación aunque no impidió al trece seguir investigando es decir que su caso no está archivado por ningún juzgado por ello considera que declarar en el juicio del pluses le podría perjudicarle en las investigaciones paralelas que aún estarían en marcha en Cataluña contra el aragonés que había sido citado por el partido de ultraderecha Vox que ejerce de acusación popular envió ayer un escrito al Supremo según ha podido saber la Cadena SER pero el tribunal ha mantenido la convocatoria y el Visa presiden acudirá para exponer allí estos mismos argumentos que les estamos contando e integra e intentar portando no declarar efectivamente