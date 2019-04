Las noticias de Andalucía, 18:02 (22/04/2019)

Voz 2

00:27

bueno el resultado la mejor propuesta que ha sido la nuestra que ha sido valorada por los expertos con once puntos de diferencia sobre el no no gane por la penalización económica que al final significa una rebaja de once euros es decir el proyecto de Málaga pierde una diferencia de calidad de once puntos por once euros para al final que ni siquiera eran tampoco la propuesta más baja económicamente entonces sufragaron nosotros no entendemos que el resultado sea bueno para nosotros por supuesto pero