Escucha las noticias de las 20:00 (22/04/2019)

buenas tardes la Junta Electoral Central no cambiará lo previsto para esta noche ha rechazado el recurso que había presentado el PP contra el reparto de turnos decidido por sorteo el sábado pasado así que el debate queda tal cual José María

el debate lo abrió en efecto Albert Rivera de C's y lo cierra Pedro Sánchez por el PSOE en su breve argumentación la Junta considera que la organización entra dentro de la autonomía del medio y que en este caso la forma en la que ha sido ejercida es decir por sorteo no resulta ni arbitraria ni contraria al principio de proporcionalidad

de Dharma los ciudadano entenderán que no quieren debatir que no quieren debatir lo que quieren es seguir mintiendo y seguir Chris Pando

yo de verdad no quiero que quién decida qué infraestructuras llegan a Cádiz sea Bildu y Esquerra íbamos a hacer que vivo y Esquerra sean irrelevantes

nosotros creemos que de lo que se trata es de hablar de la vida que la política es hablando de cómo conseguir que la gente tenga derecho a vivir hubo y todo lo que no es

Voz 10

01:57

nosotros vamos a exigir la construcción de ese muro pero si no no se preocupe que lo construiremos los españoles no sobra dinero para construir ese muro y cincuenta muros más mire solo con los mil ochocientos millones que vamos a dejar de pagarle a la televisión golpista de TV3 tenemos para construir bastantes Muro