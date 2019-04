Escucha las noticias de las 21:00 (22/04/2019)

Voz 0194

segunda y última semana de campaña electoral ya saben que a partir de hoy no se pueden publicar encuestas y que esto es la semana de los debates así en plural porque hoy es el primero mañana el segundo el de hoy en la televisión pública en Radio Televisión Española y el de mañana en Atresmedia primer debate hoy precedido por el intenso debate sobre los debates porque como es algo que no está regulado en cada contienda electoral se reproduce la polémica el que gobierna se hace el remolón él restó aprietan donde se hace entre quiénes cómo de qué manera esta vez va ser a doble partido así que mañana podrán intentar corregir los errores que cometan hoy quizá hoy estén a la defensiva y mañana salgan a ganar o igual ya buscan la adicto desde hoy no se sabe no hay precedentes de dos debates seguidos con tan poco margen de tiempo según las encuestas son muchos los indecisos según los expertos los debates sirven para decidir esta vez esta gran masa de indecisos tienen dos oportunidades para pensar en su voto decidirán seguir saldremos de dudas sobre la estrategia que adopta cada uno de los cuatro líderes políticos que además seguro que tienen muy presente al gran ausente que es vox la formación de ultraderecha no va a estar en los debates así lo decidió la Junta Electoral Central pero aunque no tenga Till seguro que va a estar en el plató bueno el debate se va a celebrar en el Estudio uno de Prado del Rey han empezado a llegar los candidatos con diez minutos de diferencia entre cada uno de ellos cuando ya estén todos se harán una foto conjunta en el plató hoy unos minutos antes de que empiece el debate de momento nos vamos hasta allí hasta Prado del Rey que candidatos y cómo han ido llegando Severino Donate buenas noches