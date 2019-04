Escucha las noticias de las 03:00 (23/04/2019)

Voz 1 00:00 desde la mañana las dos en las Islas Canarias

Voz 2 00:04 hay daba buenas noches buenas noches Cataluña la corrupción el feminismo la política económica se convierten en los temas centrales del primer debate electoral entre los candidatos a La Moncloa el próximo veintiocho de abril el cruce de acusaciones ha sido una constante en Televisión Española esta noche eso sí no ha habido ni un cambio en las posiciones políticas conocidas hasta ahora sí hemos escuchado el recado de Pedro Sánchez a los populares la Cayetana Álvarez de Toledo por cuestionar el consentimiento sexual afirmativo

Voz 3 00:28 por cierto señor Casado me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que no es no y que cuando una mujer no dice si es no lo digo porque hay una experiencia clara por parte de las mujeres y es que cuando se sienten coaccionados hay ocasiones en las que no pueden decir que no ahí está el caso de las manadas y por cierto también te digo una cosa dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre una mujer no es un taxi yo usted señor Rivera le digo el vientre de una mujer no sea Akira

Voz 2 00:56 mientras Pablo Iglesias es socio de Gobierno de Sánchez que ha mantenido el único tono relativamente conciliador con los socialistas también tenía una guardada los morados han recordado la gravedad de las cloacas del Estado el supuesto espionaje a Iglesias para evitar que llegase al Gobierno cuando irrumpieron en el panorama político

Voz 4 01:10 Pedro señalaba la cuestión de las cloacas en este país el silencio del resto de formaciones políticas ante algo que no han afectado a nosotros pero que podría afectar a cualquiera yo creo que es algo problemático para nuestra democracia del mismo modo que algunos medios de comunicación que dedicaron telediarios enteros a fabricar argumentario con pruebas falsas quedaría muy bien ante sus espectadores Si pidieran disculpas

Voz 2 01:32 sí cómo no en Cataluña ha sido otro de los pilares en torno a los que ha configurado el debate Pablo Casado ha utilizado toda su artillería contra el Gobierno socialista

Voz 5 01:39 el presidente del Gobierno que permite que lo humille en su propia casa queda de todos los españoles que va a Pedro al verlos reciben con un jefe de Estado y encima lo único que cambia son las flores de Pascua para que no sean amarilla sino Rojas sinceramente es una cosa que es insólita y además me parece tremendo que usted aquí no diga que no va a indultar a los presos si son condenados por el Tribunal Supremo

Voz 2 01:58 Nos ha quedado atrás Albert Rivera que en este tema como en casi todos ha hecho piña con el PP

Voz 0040 02:02 a mi se me saltaron las lágrimas de ver que mi país daban un golpe de Estado en el Parlamento de mi tierra de Catalunya unos políticos irresponsables rompiendo un país rompiendo una democracia a mí me duele España a mí me duele que se rompa Cataluña porque además soy catalán al señor Sánchez no le importa el señor Sánchez es capaz de sentarse con el señor Torra hacerse la foto de veintiuna condiciones de la vergüenza poner un mediador y lo que haga falta para seguir en el poder

Voz 2 02:26 el partido que no ha acudido por orden de la Junta Electoral Vox ha dicho a través de su líder Santiago Abascal que los han expulsado de un debate en el que según ellos tenían derecho a estar eso ha dicho Abascal desde un mitin en A Coruña y al margen del debate pero también sobre los ultraderechistas su obsesión al pueblo hostil al puro estilo Trump de levantar un muro entre Ceuta y Melilla así lo ha defendido este lunes su secretario general Javier Ortega Smith

Voz 6 02:47 nosotros vamos a exigir la construcción de seguro pero si no no se preocupe que lo construiremos los españoles no sobra dinero para construir ese muro cincuenta muros más mire solo con los mil ochocientos millones que vamos a dejar de pagarle a la televisión golpista de TV3 tenemos para construir bastante el muro