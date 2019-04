Escucha las noticias de las 06:00 (23/04/2019)

Voz 1727

00:24

saludos que están muy buenos días es veintitrés de abril seguimos de celebraciones felicidades Aragón felicidades Castilla y León ambas celebran hoy su Día de la Comunidad es festivo por tanto no es festivo pero es un día grande en Cataluña San Jordi que ustedes regalen con salud libros rosas día Puente en toda España entre los dos debates electorales esta noche el segundo en Atresmedia no sabemos si los candidatos conseguirán mantener el tono contenido que tuvo el primero anoche en Televisión Española contenidos pero eficaces para su clientela cada cual no hubo un ganador claro ni un perdedor estrepitoso en la Ser tenemos abierto una encuesta desde anoche una encuesta en Cadena Ser punto com queda como ganador a Pablo Iglesias seguido en segunda posición por Pedro Sánchez el tercero es para Rivera y el cuarto para Pablo Casado el líder popular quiso rebajar su tono crispado y Rivera le arrebató el papel de acosador al presidente y candidato a la reelección y en cuanto a los momentazo de la noche hubo algunos pese a esa contención por ejemplo Sánchez replicando le ha casado la acusación de tener las manos manchadas de sangre por un hipotético pacto con Bildu